Ultimi giorni per iscriversi al bando del Premio in memoria del prof Franco Persiani

E' fissato per il 18 settembre il termine delle iscrizioni al bando per il Premio di Laurea presso la Scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna, istituito da Serinar e dalla sezione Emilia Romagna dell'Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica Franco Persiani, scomparso il 30 ottobre 2015. Tale premio, giunto alla terza edizione, ha un importo di 3mila euro ed è destinato a laureati che hanno discusso la propria tesi di laurea (magistrale o specialistica) sul tema “Innovazione per il settore aeronautico” nel periodo fra il 1 ottobre 2019 e il 18 settembre.

I candidati che intendono partecipare al bando (scaricabile sul sito www.serinar.unibo.it) devono presentare domanda di ammissione entro il 18 settembre, direttamente nella sede Ser.In.Ar. di Cesena (via Uberti, 48 dalle 9 alle 12) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta certificata all’indirizzo serinar@legalmail.it. Si prega di leggere attentamente il bando integrale, specie per quanto concerne i documenti da allegare alla domanda. Il bando è scaricabile al seguente link: https://www.serinar.unibo.it/wp-content/uploads/2020/07/20200715092221bando_premio-persiani-2020_1-1.pdf.