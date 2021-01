Ultimi giorni per presentare le iscrizioni alle scuole d'infanzia

C'è tempo fino a lunedì 25 gennaio per iscrivere i propri figli alle Scuole dell'Infanzia per l'anno scolastico 2021-2022. L’iscrizione è rivolta ai bambini nati negli anni 2018 (nuovi iscritti), 2017 e 2016 (solo se non frequentanti già una scuola o se richiedenti trasferimento). Sul sito del Comune di Forlì è possibile consultare l’informativa rispetto alle modalità d’iscrizione. Per l’iscrizione alle Scuole dell'Infanzia Comunali la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo al Portale dei Servizi Scolastici Sosi@Home del Comune di Forlì. Per le Scuole dell'Infanzia Statali è possibile chiedere informazioni e procedere alle iscrizioni nelle segreterie degli Istituti Comprensivi competenti, mentre per le Scuole dell'Infanzia Private Paritarie nella scuola prescelta. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'Ufficio Rapporti con le Famiglie e Tariffe (contattando i numeri 0543712340, 0543712425, 0543712325 e 0543712116 o inviare una mail a info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it) .