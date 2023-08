Ultimi posti disponibili per partecipare all’Archeo Camp, il campus estivo per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni organizzato dal Museo Archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli. L’iniziativa si svolgerà tutte le mattine (8.30-12.30) dal 28 agosto al 1 settembre. Durante il campus, i giovani partecipanti potranno apprendere le tecniche e gli strumenti del mestiere dell’archeologo attraverso varie attività e laboratori e, addirittura, la simulazione di un vero e proprio scavo archeologico. Il costo è di 85 euro più 5 euro di assicurazione- Per maggiori info e prenotazioni tel: 337 1180314 / mail: maf@comune.forlimpopoli.fc.it