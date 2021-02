'Ultimo concerto', il silenzio dei musicisti fa rumore: "Questa è la situazione in cui ci troviamo da un anno"

Tutti si aspettavano un concerto in streaming: invece si sono trovati davanti un muro di silenzio. E' la trovata geniale di 'Ultimo Concerto', iniziativa social che ha riunito diversi artisti e 30 club rock di tutta Italia, tra i quali anche il Diagonal di Forlì. Sabato alle 21 si sarebbero dovuti esibire in streaming contemporaneamente diversi artisti, tra i quali in diretta dal Diagonal Marco Frattini (C'Mon Tigre). Ma quando la diretta è partita, i video mostravano solo lunghi silenzi, soundcheck con strumenti e microfoni, mentre qualcuno ha preferito usare il microfono per parlare e spiegare la situazione

"Non vi abbiamo preso in giro. I vostri artisti non vi hanno voluto fare un brutto scherzo. Abbiamo voluto trasmettervi un messaggio. Farvi capire qual è la situazione in cui ci troviamo. Questa è la situazione dei live club, luoghi in cui abbiamo incontrato molti di voi. Da un anno, siamo obbligati al silenzio e cerchiamo di galleggiare, di preservarci per un futuro che ogni giorno sembra allontanarsi. Abbiamo voluto condividere con voi queste sensazioni e, con ancora questo sapore amaro in gola, vi chiediamo tutto il supporto e la comprensione di cui abbiamo bisogno. Un concerto senza musica non è un concerto. Un live club in silenzio non è un live club. È stato emozionante rivederli nelle varie forme, ancora una volta qui, sui nostri palchi, nelle scorse settimane. E’ stato un colpo al cuore per tutti noi avere l’occasione di riaccendere le luci, i microfoni, le casse, anche solo per poche ore. Questa era la nostra vita fino a un anno fa e vogliamo tornare a viverla. Con voi. Per farlo ora più che mai abbiamo bisogno di essere riconosciuti, di essere adeguatamente sostenuti e promossi, desideriamo essere citati come luoghi di cultura, al pari di cinema e teatri, e non scomparire nel silenzio. Grazie per la vostra partecipazione, per il vostro incoraggiamento e per la vostra presenza in questo momento che ci auguriamo possa rappresentare una svolta. Da oggi inizia per noi una nuova fase, da oggi vogliamo parlare del 'Prossimo concerto'".