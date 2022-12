La scomparsa di Sara Pedri, ultimo incidente probatorio: raccolta la testimonianza di una ginecologa

Si è svolto lunedì, davanti al giudice per le indagini preliminari di Trento Enrico Borrelli l'ultima udienza dell'incidente probatorio a carico dell’ex primario di Ostretricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo e della sua assistente, Liliana Mereu, trasferita, per i presunti maltrattamenti avvenuti nel reparto nei confronti del personale, accuse sempre respinte dai due, nell'ambito dell'inchiesta partita dopo la scomparsa della ginecologa forlivese Sara Pedri.

L'audizione prevedeva l'acquisizione della testimonianza di una ginecologa, tra le otto individuate come persone vulnerabili dalla Procura. Le persone offese sono invece 21, tra cui compare anche Sara Pedri. Della giovane forlivese non si sono mai ritrovate le tracce dopo la scomparsa nei pressi del lago di Santa Giustina in Val Di Non, avvenuta il 4 marzo del 2021. L'ipotesi è che possa essersi tolta la vita dopo aver rassegnato le dimissioni dall'ospedale di Cles per il disagio che la ginecologa avrebbe vissuto sul luogo lavoro.