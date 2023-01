Ultimo open day al Liceo Classico: a far da guida ai visitatori ci saranno anche i liceali

Sabato alle 15 il Liceo Morgagni di Forlì accoglierà i ragazzi delle scuole medie per l’ultimo open day, in vista delle iscrizioni che si sono aperte il 9 gennaio e che finalizzeranno il 30 gennaio. “Dopo il successo dei precedenti eventi di orientamento in entrata – spiega la professoressa Patrizia Pedaci, responsabile dell’organizzazione degli stessi - è davvero una bella soddisfazone aver registrato di nuovo il tutto esaurito, come testimoniano le iscrizioni pervenute presso i nostri uffici ”.

Il dirigente scolastico Marco Lega accoglierà le famiglie e gli studenti in aula Icaro 1 e sarà coadiuvato dalla Commissione orientamento presieduta dalla professoressa Pedaci. Saranno illustrati i quattro percorsi liceali attivati (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), i progetti caratterizzanti e le relative offerte formative. "Una novità di questo anno scolastico, quella di far fare da ciceroni agli studenti delle classi 4° e 5° dopo la presentazione generale, si è rivelata un’ottima scelta - spiega la docente -. Infatti già nei precedenti incontri, sia i nostri studenti che gli aspiranti liceali, hanno mostrato grande entusiamo per questa attività fra pari".

Sul sito di istituto, nella sezione Orientamento in entrata https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=1743 , sono pubblicati tutti i materiali informativi relativi ai quattro percorsi liceali ed è presente una sezione ad hoc per il progetto EsaBac che, oltre alla maturità linguistica, consente di conseguire il diploma Baccalauréat francese. Infine, come già dallo scorso anno, si può consultare la pagina “Rifarei il Morgagni perché….": uno spazio dedicato alle parole degli ex studenti del Liceo che raccontano la propria esperienza e che contiene una raccolta delle interviste della maturità degli ultimi 2 anni pubblicate da Forlitoday.