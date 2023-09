Musica, occhi lucidi, abbracci e balli nel verde per l'ultimo saluto ad Enrico D'Eusebio

Si sono svolti sabato scorso i funerali di Enrico D'Eusebio, il musicista scomparso nei giorni scorso all'età di 42 anni. Lacrime, dolore, ma anche musica. Per celebrare la memoria di Enrico un gruppo di musicisti ha organizzato un intrattenimento nella piccola oasi tra la natura che l'artista si era costruito in questi anni. Sorrisi mischiati a occhi lucidi, abbracci e balli nel verde. Il tutto tra le note degli strumenti, che spiccavano il volo verso il cielo azzurro.

La famiglia del 42enne, tramite l'Associazione Cardiologica Forlivese, a cui ha donato le offerte raccolte al funerale, esprime un ringraziamento pubblico" a tutti coloro che si sono unito al loro dolore". E la pagina Facebook dell'artista continua ad esser arricchita di ricordi e messaggi di cordoglio. "Enrico era una rarità, una persona speciale con un cuore indescrivibile, un'anima pura e un vero artista - scrive ad esempio Giordano -. Rimarrà per sempre nei nostri cuori". "La tua musica echeggierà nel cielo e arriverà ai nostri cuori per sempre", le parole di Antonella. "Continua a suonare con la tua delicatezza, noi continuere ad ascoltarti e a sognare in grande", il saluto di Isabella.