Ultracentenaria e ancora molta lucidità da spendere: Olga festeggia 102 anni

E' ultracentenaria, ancora molta lucidità da spendere, e può contare sull'amore di otto nipoti. Lunedì mattina Olga Vadi ha festeggiato il traguardo di 102 anni. Da poco meno di 2 anni si trova nella casa di riposo Orsi Mangelli, ma prima viveva a casa sua, circondata dall'affetto dei suoi famigliari. A festeggiarla c'erano due delle sue nipoti, Meris Vadi e Alessandra Vadi e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Forlì, l'assessore al welfare Rosaria Tassinari. "Auguro ancora tanto salute alla signora Vadi - sono le parole di Tassinari -. La sua vitalità è davvero un esempio per tutti. Con le nipoti e lo staff infermieristico e assistenziale della Orsi Mangelli l'abbiamo festeggiata con gioia e un pizzico di invidia per la lunga vita che ha vissuto, ricca di gioie e soddisfazioni. Gioie che speriamo possano continuare ad accompagnarla per lungo tempo".