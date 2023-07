Un aiuto alle famiglie alluvionate: il Lions Club Forlì Host dona 3.500 euro alla Parrocchia dei Romiti

Poche settimane fa don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, dopo la devastante alluvione che ha coinvolto il 40% del territorio del quartiere forlivese e il 55% famiglie, ha chiesto di "sostenere la comunità per riprendere il cammino". Questo appello è stato raccolto anche dal Lions Club Forlì Host e un gruppo di socie e di soci, in rappresentanza degli oltre 100 iscritti, ha incontrato il sacerdote per donare alla parrocchia 3,500 euro da utilizzare per sostenere le persone più bisognose. Siccome le esigenze sono tantissime è stato suggerito di utilizzare la somma per l'acquisto di materiale ad uso scolastico, eventualmente per pagare utenze e affitti, nonché per fare fronte alle rette per le iscrizioni scolastiche e alle attività sportive e ricreative.

Don Loriano ha raccontato ai soci del Lions Club Forlì Host che la parrocchia ha subito i primi allagamenti il 3 maggio scorso, con l'acqua che aveva invaso l'area adibita alle attività ricreative che è stata prontamente ripulita. "Purtroppo dopo 13 giorni, abbiamo vissuto un'esperienza apocalittica - ha ricordato - in mezz'ora il fiume ha invaso via Firenze, poi con un'ondata violenta ha rotto gli argini causando anche la morte di tre parrocchiani. Alla tragedia e alla devastazione è seguita una mobilitazione che prima non si poteva pensare e la solidarietà si è riversata alla stessa velocità della piena verso i Romiti e il quartiere San Benedetto. È stata un'esperienza che mi ha colpito moltissimo, soprattutto nel vedere la generosità di tanti giovani che è andata oltre la quotidianità e l'occasionalità".

Sono state le iniziative messe in campo dal Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti, nei giorni immediatamente successivi all'alluvione: dalla donazione di beni di prima necessità già nelle prime ore del 17 maggio, alla donazione alla Protezione Civile di cinque idropulitrici e di un consistente quantitativo di materiale per la pulizia dei locali allagati, così come ha provveduto a fornire valigie alle famiglie sfollate che dal Palafiera venivano trasferite in albergo non avendo la casa agibile. Oltre alle donazioni i soci Lions hanno operato con continuità come volontari presso il punto di coordinamento al Palazzetto dello Sport di Villa Romiti. Inoltre prima della conclusione dell'anno sociale 2022/2023 il Consiglio direttivo del Lions Forlì Host ha deciso di devolvere 10.000 euro, raccolti fra i soci e Club Lions di altre province, a quattro entità forlivesi: oltre alla parrocchia dei Romiti quella di San Benedetto, al Gruppo di Educazione alle Arti Marziali e all'Associazione di promozione sociale "InZir".