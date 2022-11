Un aiuto in memoria di Martino: mille euro anche per un giovane finito nel mirino dei bulli

Anche quest'anno la "Borsa di solidarietà in memoria di Martino" - fondo nato nel 2021 in memoria del trentenne Martino Balelli, scomparso l'8 giugno del 2017, con l'intento di destinare una borsa di solidarietà a giovani di non più di trent'anni in stato di bisogno economico o sociale - ha assegnato quattro borse dell'importo di mille euro ciascuna a quattro giovani su segnalazione di alcune Associazioni di volontariato operanti a Forlì e Cesena fra cui la Caritas di Ravaldino, la Società San Vincenzo de' Paoli, l'Odv Salute e solidarietà, la Coop. Sociale Il Cigno.

Le borse sono state assegnate ad una giovane di origine tunisina per gli studi universitari, ad un ragazzo pakistano in Italia da luglio 2021 per conseguire la patente e la licenza media, ad un sedicenne affetto da problemi psicologici e di apprendimento. Ultimo un giovane diciottenne che vive con la madre che percepisce uno stipendio di 700 euro mensili. Durante il lockdown la donna non ha lavorato, quindi impossibilitata a pagare affitto ed utenze. "Sotto sfratto vivono da quattro anni senza gas, al freddo e senza acqua calda - viene spiegato -. Il ragazzo soffrendo di enuresi notturna è stato bullizzato a scuola fino al punto che è stato costretto a lasciarla. La solitudine ha quindi contribuito ad aggravare il suo stato di salute".

"Il medico che attualmente lo segue ha certificato che per riportare il ragazzo ad uno stato di equilibrio psichico sarebbe sufficiente una stabilità esistenziale ed abitativa. In poche parole sarebbe stata sufficiente una casa degna di questo nome perché il suo non diventasse un caso patologico. Situazioni di questo tipo, purtroppo, sono destinate ad aumentare", viene comunicato. Chi desiderasse avere ulteriori informazioni sulla borsa di solidarietà può scrivere all'indirizzo mail martino.solidarieta@gmail.com.