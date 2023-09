Un aiuto per gli alluvionati: le Farmacie Comunali raccolgono oltre 12mila euro

Oltre 12mila euro per gli alluvionati. Le Farmacie Comunali del territorio di Forlì e Forlimpopoli hanno organizzato un'iniziativa a sostegno della raccolta fondi dei rispettivi Comuni, accantonando la somma di 20 centesimi per ogni scontrino emesso nello scorso mese di giugno. Giovedì pomeriggio, presso la Farmacia Comunale Ca' Rossa, in via Campo degli Svizzeri, l'amministratore unico di Forlifarma, Luca Pestelli, insieme alla direttrice della Farmacia, Debora Domeniconi, e al personale, ha consegnato all'assessora Barbara Rossi un assegno simbolico per l'importo di 12.705,80 euro, che la società di gestione delle Farmacie Comunali verserà sul conto intestato al Comune di Forlì e dedicato alla raccolta fondi per l'emergenza alluvionale.