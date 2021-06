Un'altra giornata di ricerche senza esito, il raggio si allarga anche in città per alcuni avvistamenti

Un'altra giornata di ricerche senza esito, quella di sabato. Sante Cavina, un anziano ipovedente di 81 anni - una persona nota per la sua attività nel mondo della cultura e dell'università - ancora non si trova. Nella giornata di sabato si sono spostate le ricerche, diventando più a largo raggio per effetto di alcuni avvistamenti che avrebbero trovato poi riscontro nelle immagini della videosorveglianza. Tali avvistamenti, successivi a quelli di domenica in zona Massa, tra Forlì e Castrocaro, sono avvenuti in città e questo ha fatto sì che venisse revocata la macchina delle ricerche con i mezzi speciali di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco nelle aree collinari, per ampliare invece le ricerche in altre parti del territorio.

Un vero rebus, un cambio di rotta rispetto a venerdì, quando almeno c'era un'area ben definita per le ricerche. La macchina dei soccorsi si è mobilitata a seguito della denuncia di sparizione, arrivata giovedì sera. Vivendo da solo, nessuno ha segnalato l'assenza dell'anziano fino a quando l'addetta delle pulizie domenistiche, giovedì, si è accorta che mancava da casa. Cavina domenica è andato a piedi fino alle colline di Massa, dove un testimone ha riferito di avergli dato dell'acqua durante una camminata, ma potrebbe non essere quella l'area in cui cercare, dato che ci sono stati avvistamenti successivi. Si rinnova quindi l'invito a segnalare alle forze dell'ordine eventuali avvistamenti sospetti. L'uomo è di bassa statura, alto circa 160 centimetri, magro, con capelli bianchi fino all'altezza della spalla. Le ricerche sono a cura di Polizia e Carabinieri.