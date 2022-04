Un'altra iniziativa per la felicità dei bimbi ucraini in occasione della Pasqua Ortodossa

Dopo la giornata trascorsa insieme ai bambini profughi dall'Ucraina al Luna Park della Segavecchia tenutasi due settimane fa, domenica scorsa in occasione della Pasqua Ortodossa secondo rito Bizantino Ucraino, il gruppo provinciale di Forza Italia ha offerto ai bambini il dolce pasquale con l'augurio "che possano vivere la ricorrenza con quel minimo di serenità che gli è possibile, nonostante il ricordo incancellabile della loro terra martoriata e ancora oggi afflitta da un conflitto insensato quanto crudele", evidenzia il coordinatore provinciale, Massimo Viroli.

"Insieme a Don Vasyl Romaniuk abbiamo organizzato per la giornata di domenica nella Chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi, un incontro per i dolci omaggi a tutti i bambini Ucraini in occasione di questa ricorrenza liturgica - prosegue Viroli -. I bambini di religione Ortodossa insieme ai Cristiani hanno vissuto un momento di raccoglimento religioso per festeggiare e pregare per una resurrezione che porti la pace e la convivenza civile fra i popoli. Perché questo è il significato più importante di questo giorno in tutte le religioni, dove tutti, soprattutto i più grandi, devono comprendere che nel 21esimo secolo deve regnare solo la pace, senza odio e gelosie, e senza guerre, Dio è morto per noi per questo. Devo ammettere che è stata una giornata molto emozionante nel vederli sorridere, e vogliamo continuare a vedere il loro sorriso perché possano crescere in un mondo civile". Hanno contribuito all'iniziativa le aziende dolciarie forlivesi Flamigli e Fratelli Gardini, che hanno donato i dolci, "felici di aver contribuito al sorriso dei bimbi".