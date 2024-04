Un'altra nave di Emergency sbarcherà al porto di Ravenna: 20 migranti saranno smistati in provincia di Forlì-Cesena

Tra mercoledì e giovedì sbarcherà a Ravenna un'altra nave, quella della ong Life Support, che ha a bordo 198 migranti originari di Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana. Secondo le disposizioni ministeriali, precisa il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, le persone a bordo 171 uomini, 17 donne e 10 minori accompagnati resteranno tutte in Emilia-Romagna. A Bologna ne arriveranno 45, a Ferrara 15, a Forlì-Cesena 20, a Modena 31, a Parma 19, a Piacenza 12, a Reggio Emilia 24, a Rimini 15 e 17 rimarranno a Ravenna. Sabato alle 12.30 il prefetto convocato una prima riunione di coordinamento dove si deciderà il luogo di sbarco e la struttura dove saranno effettuate le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di Polizia. In questo caso la banchina del Terminal crociere di Porto Corsini non potrà essere utilizzata per la presenza di navi da crociera, informa la Prefettura.