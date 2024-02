Un altro negozio lascia Corso della Repubblica: "Affitti troppo alti e poco passeggio. Dopo il covid abitudini cambiate"

"Ci siamo trasferiti in viale Risorgimento 277/A". Dietro la vetrata, dove un foglio scritto con penna rossa annuncia il trasloco, ora c'è il vuoto. "Novantanove mania" ha lasciato Corso della Repubblica, lanciandosi in una nuova avventura dal 27 gennaio a Ca'Ossi. Si tratta del negozio specializzato nella vendita di prodotti della casa e cosmesi a prezzi particolarmente vantaggiosi, con la possibilità di trovare anche idee regalo, articoli scolastici e biglietti d'auguri. L'attività faceva parte della famiglia dei commercianti del centro storico dal 2003.

"Lo spazio che ospitava il negozio era troppo grande, difficile da gestire e con un affitto troppo alto - chiarisce la titolare Cinzia Oriani -. Inoltre il centro è poco frequentato". Un ragionamento già affrontato anche da Giorgia Antimi, titolare di "Glitter" prossimo alla chiusura. Un passeggio, secondo Oriani, che è cominciato a diminuire dal 2020, in piena pandemia da covid-19: "Sono cambiate le abitudini, ora ci si affida maggiormente agli acquisti online. Infatti faccio delle dirette sui social per presentare gli articoli in vendita, con i clienti che li acquistano direttamente online. C'è chi viene in negozio per ritirare quel che è stato acquistato".

Non una influencer, ma Oriani ha avuto soddisfazioni da questo nuovo approccio: "Il commercio è cambiato notevolmente dopo il covid, ma al tempo stesso riesco a mantenere un rapporto diretto con i clienti, che arrivano anche da altre città. E' stata proprio questa novità a farmi capire che non c'era la necessità di avere un negozio dagli spazi ampi. Durante le dirette mostro i prodotti in vendita, poi ci sono spettatori che chiedono di mostrare determinati oggetti che si trovano esposti. Tra gli articoli che attirano più curiosità ci sono quelli casalinghi e prodotti per la persona. Nato come "Novantanove mania", si mantiene un buon rapporto qualità-prezzo".

Non è stata facile per Oriani la decisione di lasciare il centro storico: "Mi ha dato tanto, ho conosciuto molte persone, e ci ho sempre creduto. Però bisogna fare i conti con la realtà, le abitudini sono cambiate. Sono molto dispiaciuta, ma non era più sostenibile restare in un negozio così grande". Quanto a via Risorgimento, "solo il tempo dirà se ho fatto la scelta giusta. Non mi faccio aspettative. Sicuramente ci troviamo in un'area con diverse attività e il quartiere è particolarmente popolato".