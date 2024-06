Un altro incendio in un'abitazione: anche questa volta le fiamme si sono sviluppate dalla cucina

Un altro incendio in un'abitazione nel Forlivese. Si è verificato mercoledì sera, poco dopo le 21, in via Bonoli. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, scongiurando un'estensione nelle altre stanze dell'appartamento dove si è sviluppato. Secondo quanto appurato dal personale del comando provinciale di viale Roma, il rogo è partito dalla cucina. Non vi sono stati feriti. Lunedì mattina si era invece verificato un incendio in via Federico Fellini, con danni fortunatamente limitati.