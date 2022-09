Un'amicizia nel segno delle lingue: il Classico "Morgagni" ospita gli studenti di Tolone e Aquisgrana

Il Liceo Classico "Morgagni" celebra la "Giornata Europea delle lingue" ospitando gli studenti delle scuole Bisch?fliches Pius-Gymnasium, istituto superiore privato cattolico di Aquisgrana, e Lycée Dumont d'Urville, liceo classico e linguistico statale di Tolone, all'interno della settimana Erasmus+. I partner sono stati accolti dal team Erasmus+, insieme al dirigente Marco Lega, che nelle mattinate di sabato e di lunedì ha accolto i rispettivi gruppi per un saluto di rito.

“E’ emozionante vedere come i nostri studenti riescano a comunicare con i propri compagni europei e con quanto entusiasmo abbiano aderito a questa iniziativa – sottolineano le professoresse del team Erasmus +, Giulia Bragaglia, Silvia Giardini, Jenny Laghi e Rita Saltelli - ed è bello per noi accogliere docenti stranieri e mostrare loro come la nostra scuola sappia conciliare gli studi umanistici con quelli scientifici. In particolare, ringraziamo i nostri colleghi che si sono offerti di tenere lezioni in lingua o visite guidate per i partner, mettendosi in gioco in prima persona. Gli insegnanti accompagnatori stanno infatti svolgendo nel nostro Liceo attività di job shadowing e lo stesso faremo noi quando andremo a Tolone e Aquisgrana la prossima primavera”.

L’interclasse di alunni - composta da studenti del Liceo Morgagni selezionati fra tutti gli indirizzi dell’istituto e dai loro partner tedeschi e francesi - è impegnata per tutta la settimana in laboratori pratici e teorici che vertono sui temi chiave del progetto: sviluppo sostenibile, rispetto delle risorse non rinnovabili, turismo slow. Nello specifico, la professoressa Barbara Abbondanza del Dipartimento di Scienze Umane ha sviluppato un progetto sull’origine della piadina e sul suo valore antropologico: i ragazzi si sono cimentati con lei, insieme ad alcuni genitori, in una lezione di “piadina” dove tutti con mattarello alla mano hanno potuto impararne i segreti, presso la sede forlivese di Techné, che si è offerta di accogliere l’iniziativa.

Con il professor Davide Tassinari, invece, si è parlato di fermentazione e conservazione dei cibi e si passerà anche ad una fase di sperimentazione ed assaggio. Infine, con le prof.sse Laura Milanesi e Mariasole Maglia si parlerà di risorsa idrica e dieta mediterranea e i ragazzi si sfideranno in cucina a suon di ricette sane ed equilibrate. "Domenica - sottolineano di nuovo le docenti organizzatrici – siamo stati a Ridracoli dove abbiamo visitato la diga e Idro Museo e ai ragazzi è stato proposto un laboratorio molto stimolante sull’analisi dei microrganismi nelle acque del fiume Bidente. Visiteremo, sempre seguendo il leit motiv dell’acqua, anche le saline di Cervia e faremo anche qualche tappa artistico-culturale a Forlì, Cesena e Ravenna".

La settimana si concluderà con un concerto musicale del gruppo “Trì” presso l’associazione “Inzir” . Un farewell party nel quale i ragazzi si saluteranno, ma per noi tutti sarà solo un arrivederci. “La lingua veicolare delle attività è l’inglese, ma è bellissimo vedere come anche altre lingue siano messe in gioco - precisano le insegnanti -: I nostro dirigente ha utilizzato il francese, i ragazzi fra di loro comunicano in inglese, francese e tedesco, qualche collega europeo preferisce lo spagnolo. Insomma un’esperienza davvero interessante, molto stimolante ed inclusiva per tutti".