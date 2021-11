Un'amicizia salda nei decenni: i compagni di classe si ritrovano 50 anni dopo per sostenere Daniela in Perù

Sabato scorso si sono ritrovati a cinquant’anni dalla loro IV Ginnasio, sez. A, gli alunni del Liceo classico G. B. Morgagni, riscoprendo così la bellezza di un’amicizia nata sui banchi di scuola e ancora viva negli animi. L’incontro è nato dal desiderio di ricordare, con una messa celebrata nella chiesa di San Filippo, i sei compagni venuti a mancare nel corso degli anni. All’intenso momento religioso è seguita una serata all’insegna della convivialità e dei ricordi, ma anche dell’impegno solidale, poiché gli ex alunni intendono sostenere economicamente l’attività di volontariato di Daniela Altini, ex compagna che da decenni vive in Perù dove segue progetti di sviluppo agro-forestali con la Fondazione Avsi a favore delle popolazioni locali, in particolare produzione di cacao, caffè e bambù, come alternativa sostenibile a coltivazioni come quella della coca. Con questo importante impegno gli ex compagni si sono dati un nuovo appuntamento a Natale, sperando di rivedere Daniela e chi non ha potuto partecipare a questo primo incontro.