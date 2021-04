Un anno di covid, il grande cuore di Santa Sofia: raccolti oltre 26mila euro per la Terapia Intensiva

Sono oltre 26mila gli euro raccolti a Santa Sofia per la Terapia Intensiva di Forlì, da aprile 2020 attraverso la campagna "Resto a casa e aiuto chi è meno fortunato di me a tornarci presto!". Con questi fondi il paese dell'alta val Bidente ha contribuito in maniera sostanziale per l'acquisto di un ventilatore Polmonare Portatile, calzari, tute tyvec, mascherine FFP3, un pc portatile per reparto, cuscini posizionatori per pronazione pazienti, carrelli di medicazione e di servizio e tende e sistemi divisori per reparto. Un'idea nata dal segretario della Pro Loco di Santa Sofia, Elisa Valentini, che ha poi organizzato e condotto questo progetto così ambizioso dalla metà di marzo sino a pochi giorni fa.

"Raggiunta la cifra prevista per l’acquisto del ventilatore polmonare portatile, abbiamo continuato a promuovere la raccolta fondi rimanendo sempre in contatto con la Caposala della Terapia Intensiva, Susanna Marocchini, che desideriamo ringraziare per la pazienza, la collaborazione, la gentilezza e la premura con cui ci ha guidati in questo anno - spiegano il presidente protempore della Pro Loco, Marco Betti -. Grazie a Susanna abbiamo, nel corso dei mesi, potuto acquistare per il Reparto Terapia Intensiva materiali e strumenti che servivano urgentemente, così da poter dare una mano efficace; un’ulteriore buona notizia è giunta con il decreto Rilancio, che ha azzerato l’imposta per i beni anti-Covid19 e ci ha permesso di acquistare ancor più dispositivi utili. Vogliamo aggiornare e soprattutto ringraziare chi ci ha appoggiato ed ha creduto nel nostro progetto. Negli ultimi 12 mesi non ci siamo mai fermati e soprattutto non si è mai fermato l’entusiasmo delle persone, che concretamente ci ha permesso di continuare a sostenere la Terapia Intensiva di Forlì con acquisti di materiali fino a poche settimane fa".

"Desideriamo davvero ringraziare tutti coloro che hanno effettuato una donazione e hanno creduto in questo progetto - prosegue Betti - e l'amministrazione comunale, che ha devoluto i propri emulamenti del mese di aprile 2020. Le donazioni totali sono state 359, effettuate sia da privati cittadini, residenti nei comuni della provincia di Forlì (la maggior parte del comune di Santa Sofia), che da aziende e associazioni del territorio. In un momento drammaticamente epocale, in cui l’irruzione di questo maledetto virus ha stravolto la vita e le abitudini di tutti ed ha segnato irreversibilmente la vita di molte, troppe persone, è stato bello ed emozionante vedere che lo spirito di collaborazione e la partecipazione non sono venuti meno, ma anzi, hanno mosso tante persone, aziende e associazioni facenti parti di realtà trasversali della provincia di Forlì-Cesena. Spirito di collaborazione e solidarietà sono fra i principi fondanti della nostra associazione e riteniamo siano questi imomenti in cui debbano maggiormente emergere"