Un anno di studio sulla catastrofe del Vajont e sulla vittima forlivese Tiziana Olivoni: il progetto scolastico volge al termine

Si è concluso mercoledì alla Fabbrica delle Candele il progetto promosso dalle politiche giovanili del Comune di Forlì insieme a Marco Susanna," Vajont: come si costruisce una catastrofe". Le attività sono iniziate il 25 settembre 2023 con la presentazione del progetto alle famiglie delle classi 3B e 3C della scuola media Orceoli di Forlì sotto la supervisione della dirigente scolastica Barbara Casadei e delle insegnanti Saragoni e Bresciani che hanno poi sviluppato tutte le attività previste dal cronoprogramma, dallo studio delle dinamiche del disastro del 1963, riconosciuto dall’Onu di assoluta responsabilità dell’uomo, alla partecipazione allo spettacolo di Paolini del 9 ottobre, "Vajont 63", in occasione del 60esimo anniversario.

Durante l’anno scolastico è stata visitata poi la caserma dei vigili del fuoco di Forlì con l’ascolto da parte degli alunni della testimonianza di Roberto Bazzocchi, uno dei tanti soccorritori forlivesi intervenuti a Longarone nel post frana del Monte Toc. Quindi si è proseguito con l’organizzazione della gita dei genitori avvenuta il 20 aprile scorso e poi di quella dei ragazzi del 7 maggio. Uno dei momenti più emozionanti è stato rappresentato sicuramente dall’intitolazione, approvata da Comune e Prefettura, di un parco in una traversa di Via Schumann in zona Buscherini, dedicato all’insegnante Tiziana Olivoni, docente forlivese nella scuola media di Longarone, vittima mai ritrovata a soli 29 anni. Toccante la testimonianza di Varna Campori che a 91 anni ha ricordato, con una lucidità immensa, la sua strettissima amicizia con Tiziana fino al trasferimento nella scuola veneta.

Mercoledì sera l’atto finale, alla presenza di tutta la famiglia Olivoni, in uno dei luoghi simbolo della cultura forlivese diretto da Marco Viroli, in cui tutti gli alunni, a turno, "hanno restituito a gruppi di lavoro dopo mesi di preparazione, ogni aspetto e sfaccettatura della storia del Vajont, quasi a dimostrare che quando diventeranno adulti con grandi e piccole responsabilità, faranno tesoro degli errori commessi in quella valle per meschini interessi personali che hanno causato 1.917 vittime innocenti", dice un comunicato di presentazione del progetto. Ospite Tonino Bernabè di Romagna Acque , che ha manifestato l’intenzione di accogliere all’idromuseo di Ridracoli tutti i lavori prodotti dagli alunni, fra cui un plastico del momento in cui l’onda scavalca la diga costruito con i mattoncini Lego, in una mostra dedicata che durerà tutta l’estate.