Un appuntamento che si rinnova da oltre 30 anni: a Meldola scambio di auguri di Natale con i Carabinieri

Scambio di auguri di Natale tra l'Associazione Nazionale Carabinieri, le autorità civili, militari, religiose e associazioni d'arma e volontariato sabato scorso a Meldola, nella Sala Versari del Palazzo Doria Pamphili. Si è rinnovato così il tradizionale appuntamento che consolida una lunga tradizione che risale al 1990, anno della costituzione dell’Associazione in Meldola. Il capitano Daniele Mambelli, presidente della Sezione dell’Anc, ha dato il benvenuto e ha rivolto a nome dei soci un ringraziamento a tutti gli intervenuti e l’augurio di un Buon Natale portatore di pace e salute, oltre a espressioni augurali al capitano Tonino Marinucci, che ha preso il comando della Compagnia di Meldola da poche settimane.

L’incontro è proseguito con l’intervento dello stesso capitano Marinucci, che ha espresso i suoi auguri alla città e portato i saluti del Ccomandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Samuele Sighinolfi, che non è potuto essere presente per impegni improrogabili. Infine i saluti del sindaco Roberto Cavallucci che, sottolineando la naturale sintonia sia con i Carabinieri in servizio, che con quelli in congedo, ha portato gliauguri di Meldola e ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la costante e collaborativa presenza al servizio della comunità e l’Ancper la fattiva partecipazione ai momenti più importanti della vita della Città. Molto gradita e apprezzata la presenza di numerosi Soci e Familiari dell’Anc e delle Associazioni di volontariato di Meldola, Protezione Civile, gruppo Alpini, Pro Loco, associazioni con le quali la Sezione Anc si trova spesso a collaborare.

Significativa la partecipazione del Primo Maresciallo Roberto Toscano e del cavalier Aldo Camagni, rispettivamente presidente provinciale dell’Unione Sottufficiali e Presidente della Sezione Bersaglieri di Forlì. La manifestazione si è conclusa con un brindisi e lo scambio di auguri tra tutti gli intervenuti. La Sezione di Meldola dell'Anc conta 145 iscritti, provenienti da tutti i comuni delle vallate del Bidente e del Rabbi, oltre a Bertinoro e Forlimpopoli e aggrega Carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e i simpatizzanti con la finalità di tenere vivo il sentimento di devozione alla Patria e promuovere e partecipare ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali, culturali e ricreative.