Un'area di stoccaggio di alimenti: l'ex supermercato della Cava a disposizione della parrocchia dei Romiti

La Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad ha concesso in comodato d’uso gratuito gli spazi dell’ex Conad Cava di via Conca 22 alla parrocchia di “Santa Maria del Voto” dei Romiti. L'area sarà messa a disposizione della Parrocchiale dei Romiti per tutte le necessità emerse attraverso l’ascolto e la relazione di aiuto promosse dal Centro di Ascolto parrocchiale, in particolare saranno utilizzati per stoccare alimenti, beni di prima necessità e non solo, da destinare a tutte le famiglie del quartiere colpite dall’alluvione in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. Don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, ringrazia la Cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad a nome di tutta la comunità "per la donazione ricevuta e per la sensibilità dimostrata in un momento così difficile per tutto il quartiere così duramente colpito dall’alluvione".