Un augurio di speranza dai bambini della scuola Sacro Cuore di Cusercoli

In questo momento storico così difficile per tutti, le insegnanti e gli alunni della scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" di Cusercoli ha pensato di tener viva la tradizionale festa di Natale che negli anni scorsi si svolgeva nel teatro della chiesa con parenti e amici.

Quest'anno, non potendo far partecipare le famiglie, le insegnanti non hanno rinunciato a questo momento così sentito dai bambini, protagonisti con canti, balli e interpretazioni. La recita di quest'anno verrà perciò condivisa attraverso un filmato realizzato nel giardino della scuola, con alcuni brevi video in cui ogni famiglia esprime un pendiero o un desiderio nel cammino verso il Natale.

La recita è stata ispirata dalla storia intitolata "Sulla strada du Betlemme" che infonde un messaggio di speranza che "è sempre in cammino e ci fa camminare tutti insieme sia sulla strada di Betlemme, sia nella vita, con gioia, con voglia di fare del bene e di aiutare chi ha bisogno".