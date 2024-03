"Un’auto per l’inclusione", la campagna solidale della Fondazione Opera Don Pippo fa centro: raccolti oltre 18mila euro

La campagna di raccolta fondi denominata “Un’auto per l’inclusione” lanciata 50 giorni fa dalla Fondazione Opera Don Pippo ha raggiunto e superato il traguardo. L'obiettivo era ambizioso: raccogliere 18.650 euro per acquistare un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Un'impresa che avrebbe reso più accessibile e inclusiva la nostra comunità. Grazie al generoso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, che garantiva circa metà della spesa complessiva, parte dei costi era coperta. Tuttavia, la restante somma rappresentava un impegno oneroso per la Fondazione Don Pippo. Da qui l'idea di coinvolgere la città di Forlì, dove questa iniziativa è nata più di 70 anni fa per mano di don Giuseppe Prati.

Da allora, la Fondazione Don Pippo ha compiuto un percorso straordinario, accompagnando persone fragili in percorsi di inserimento sociale e lavorativo, promuovendo azioni di contrasto all'isolamento sociale e collaborando attivamente con le scuole dell'infanzia e primarie del territorio con moltissimi progetti educativi. Oltre 160 donatori, tra cui la compagnia assicurativa MPP di Piazzale Falcone Borsellino, hanno sostenuto questo progetto con entusiasmo. Nonostante l'obiettivo sia stato raggiunto, la campagna continuerà fino al 18 marzo per dare la possibilità ad altre persone di unirsi a questa meravigliosa causa. I risultati finora ottenuti sono oltre le nostre aspettative. La pagina del progetto, pubblicata sul portale Ideaginger ha registrato 774 visite uniche, con un tasso di conversione pari al 5.9%.

“Pur avendo raggiunto il nostro obiettivo, continueremo a lavorare con impegno”. Così il presidente della Fondazione Opera Don Pippo, Pier Giuseppe Bertaccini, che spiega come le spese rimanenti, anche se piccole, siano significative e fondamentali per garantire il funzionamento del mezzo e la sua manutenzione. “Il supporto ricevuto dai cittadini di Forlì e oltre, è un segno tangibile di solidarietà e inclusione. Non possiamo che essere felici per il risultato ottenuto e per il sostegno ricevuto, che va ben oltre il valore economico. Ringraziamo a nome di tutti, coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante traguardo. Siamo fiduciosi che continueremo a crescere insieme, rendendo il mondo un luogo più inclusivo e accogliente per tutti, proprio come Don Pippo ci ha insegnato”.