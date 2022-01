Un'auto trasformata in una palla di fuoco e scoppi: paura domenica sera a San Giorgio

Una luce a squarciare il buio. Alcuni scoppi. Un'auto che in pochi minuti si è trasformata in una palla di fuoco. E' successo nella tarda serata di domenica, poco prima delle 22, a San Giorgio in via Due Ponti, nel piazzale antistante il cimitero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme, che hanno completamente distrutto la vettura. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

