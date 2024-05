Un'auto viene avvolta dalle fiamme nel pomeriggio, i Vigili del fuoco domano il rogo

Incendio nel pomeriggio di martedì. Alle ore 16.45 del 30 aprile, due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Savadori nel comune di Forli, per l'incendio che ha attinto una auto. Le squadre hanno operato per spegnere e contenere le fiamme che si stavano propagando alla vegetazione limitrofa. Nessuna persona è rimasta coinvolta.