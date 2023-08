Un avviso pubblico per due incarichi di mediatore familiare a Forlì

E' stato pubblicato un avviso per l’affidamento di due incarichi professionali di Mediatore Familiare per la realizzazione di interventi e progetti riferiti in particolare alla conflittualità familiare e connessi all’evento separativo, da effettuarsi presso il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in sinergia con Enti e realtà pubbliche e private del territorio.



Gli incarichi avranno durata triennale e prevedono la conduzione di colloqui o percorsi di mediazione familiare, la progettazione e conduzione di gruppi di confronto e Gruppi di Parola rivolti a genitori bambini e ragazzi, la progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e consulenza sul tema in oggetto.



La partecipazione è riservata a professionisti in possesso di Diploma di Laurea (Psicologia, Pedagogia, Scienze della Formazione/Educazione, Sociologia/Scienze politiche o equipollenti), Titolo di Mediatore Familiare, esperienza qualificata e documentata.

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Forlì entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 28 agosto 2023. Avviso di selezione e modulistica sono consultabili sul sito internet all’indirizzo:

www.comune.forli.fc.it, alla pagina “Bandi di gara e contratti”.