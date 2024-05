Un barattolo del "Fango Artista" al Comune di Forlì: "Per tenere alta l'attenzione sul tanto che c'è ancora da fare"

Stefano Silvestroni e Marina Bergamaschi hanno creato delle scatole di fango essiccato dell'alluvione del maggio 2023. Una provocazione destinata al mondo artistico, ma anche per ricordare che i problemi degli alluvionati non sono ancora finiti. Presentato in occasione di "Vernice Arti Fair", il desiderio di Silverstoni e Bergamaschi è quello di donare un barattolo del "Fango Artista" alle istituzioni "per ricordare quanto è avvenuto e per tenere alta l'attenzione sul tanto che c'è ancora da fare. In questi giorni contatteremo il Comune di Forlì per donare l'opera chiedendo che venga conservata nelle collezioni civiche per mantenere la memoria di quanto è avvenuto nella nostra città".

"Come abbiamo avuto modo di spiegare in diverse occasioni, la nostra iniziativa vuole far riflettere su quanto è avvenuto e anche sul fatto che ad un anno di distanza tanti problemi risultano ancora irrisolti per coloro che, come noi, sono stati colpiti nella propria abitazione, negli affetti e nella perdita di beni primari - viene sottolineato -. Chi ci conosce sa che da circa dieci anni siamo impegnati in un percorso culturale, sociale e creativo insieme ai nostri Paperi di pezza, con la missione principale di regalare un sorriso. Amiamo sostenere che "Fango Artista" nasca proprio da un'idea di due Paperi alluvionati, "Ten bota" e "Speranza", a loro volta ispirati da Papero Piero Manzoni. Ma a differenza dalla celeberrima e provocatoria opera dell'artista Piero Manzoni, il barattolo si chiama "Fango Artista" (non d'artista) perchè come l'arte modifica le esperienze umane, così il fango dell'alluvione ha modificato drammaticamente le cose e le vite di tutti coloro che ne sono stati colpiti".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Il barattolo contiene 400 grammi di fango disidratato dai quali si possono ottenere 10 litri di soluzione simile a quella che ha invaso le case, i negozi e le aziende, le sedi pubbliche, i parchi, i terreni - spiegano Silverstoni e Bergamaschi -. Immergendo in questa soluzione gli oggetti e i ricordi più cari, si può poi provare “l’emozione” di accorgersi che tutto viene perso e nessuno potrà restituirtelo, quella che in tanti abbiamo provato. E' una idea e una testimonianza che riteniamo utile venga conservata nel patrimonio culturale di tutta la città, affinchè nei prossimi mesi, come tra cent'anni, non si perda la consapevolezza di questa tragica esperienza".

Stefano Silvestroni e Marina Bergamaschi