Un box per restituire libri e dvd anche di notte: la novità alla Biblioteca Saffi

Novità in arrivo per gli appassionati di libri e frequentatori della Biblioteca Saffi di Forlì: accanto al portone principale in Corso della Repubblica verrà installato nelle prossime ore un box che consentirà agli utenti di restituire libri e dvd a tutte le ore del giorno e della notte, anche quando la biblioteca è chiusa al pubblico. "Un servizio in più attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, che va incontro alle necessità degli amanti della lettura e a quelle di tutti i frequentatori della nostra Biblioteca, i cui orari di apertura e chiusura al pubblico non sempre si conciliano con quelli di chi studia e lavora", illustra l’assessore alla cultura, Valerio Melandri, promotore dell’iniziativa.

"Con questo servizio, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno ad ampliare la fruibilità della Biblioteca Saffi, dando risposte concrete alle esigenze espresse dalla comunità, nell’ottica di un miglioramento e maggiore flessibilità dell’offerta culturale della città di Forlì - prosegue Melandri -. Grazie all’installazione di questo box, i lettori e le lettrici potranno restituire in modo semplice e sicuro il materiale preso in prestito, in completa autonomia, senza fretta e in qualunque momento della giornata.”

Come funziona il nuovo servizio? "Il book box è già pronto e verrà installato mercoledì mattina - spiega Melandri -. Gli utenti potranno consegnare i libri inserendoli nel box attraverso un semplice sportello, senza alcuna ulteriore procedura o compilazione di documentazione cartacea. I nostri bibliotecari provvederanno successivamente al recupero dei volumi e alla registrazione del rientro con le consuete modalità".