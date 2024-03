Un cantiere lungo oltre 100 metri: si ricostruisce la rete fognaria in via Monte Vodice

Da martedì 2 aprile e per una durata di 20 giorni, condizioni meteo permettendo, Hera eseguirà un intervento sulla rete fognaria in via Monte Vodice a Forlì. L’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo della resilienza del sistema impiantistico locale, consiste nella ricostruzione e potenziamento del collettore fognario (e nel rifacimento dei relativi allacciamenti) della lunghezza di 110 metri in pvc, materiale più performante e duraturo di quello attuale.

Una volta eseguita la sostituzione della condotta fognaria da parte di Hera, l’amministrazione comunale provvederà alla risagomatura del piano stradale. Il transito veicolare sarà comunque sempre garantito ai residenti. L’azienda, attraverso una nota, "assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".