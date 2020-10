Un ciclamino per combattere la fibrosi cistica: "Round Table 6" raccoglie 700 euro per la ricerca

Non vi è virus che possa fermare la voglia di fare qualcosa di utile per gli altri. Con mascherine, gel igienizzante e opportuno distanziamento i soci della Round Table n. 6 Forlì, assieme ad alcuni ex soci, hanno racconto settecento euro a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus. Un sabato di grande solidarietà grazie al banchetto allestito in piazza Falcone Borsellino a Forlì, per proporre l’acquisto dei ciclamini pro ricerca. Sono diversi anni che la Round Table 6, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani professionisti fino ai quarant’anni, sostiene l’impegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Fibrosi Cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia. Colpisce prima di tutto i polmoni, oltre ad altri organi, portando all’impossibilità di respirare e quindi alla morte. Non è ancora possibile guarire dalla Fibrosi Cistica. La ricerca lavora proprio per trovare una cura a questa tremenda malattia. Per informazioni www.fibrosicisticaricerca.it.