Un concorso di bellezza per combattere la violenza sulle donne: a Forlì "Splendida d'Italia"

Il concorso di bellezza "Splendida d'Italia", che promuove in primis la lotta al femminicidio, fa tappa a Forlì. E' la seconda selezione in Romagna, dopo quella della scorsa settimana al ristorante "I Girasoli" dove sono arrivate sul podio Sofia Angelicchio, Giulia Brandone e, nel gradino più alto, Maty Lo. L'appuntamento con bellezza e consapevolezza, quindi, si ripete mercoledì 7 febbraio alle 21 al Naima di Forlì. Durante la serata, le sfilate delle ragazze, saranno intervallate da momenti di riflessione e di emozione curati da Franca Venturini del Com@bar, organizzatrice delle selezioni per la Romagna.

Ospiti della serata saranno Luana Babini - che allieterà i presenti con le sue canzoni - Dino Moroni, cantautore riminese e sosia di Vasco Rossi, vincitore di "Re per una notte"; Enrico Cifaldi musicista, ex di Elio e le Storie Tese. Saranno presenti anche i rappresentanti dell'associazione "Scacchiera di Onnon" che spiegheranno come praticare la filosofia della gentilezza a tutti i livelli e Antonella Valletta, rappresentante dell'associazione Antiviolenza Crisalide di Ravenna, sopravvissuta a una storia di violenze fisiche e psichiche che ha riportato nel libro "Ho smesso di tremare". Le ragazze, come hanno già fatto a Cesena, sfileranno anche scalze con un vestito nero e con in mano foto contro il femminicidio scattate da Thomas Emanuelli.

Per le ragazze - che devono avere un'età indicativa tra i 14 e i 28 anni - la partecipazione alla selezione è gratuita. Per tutti gli altri l'ingresso più drink è di 15 euro. Per partecipare alle selezioni contattare Franca al 3472829012. La finale del tour invernale sarà a Chianciano Terme a fine aprile.