Un connubio fra musica e fotografia: in ospedale il progetto di Evelyn Poggiali

Giovedì scorso, in occasione della presentazione del progetto sociale e fotografico di Evelyn Poggiali “Un fiore per il mondo”, la fotografa ha voluto accostare i suoi scatti al suono di dolci melodie. L’incontro ha visto la partecipazione di tre fratellini dell’Istituto musicale Masini di Forli’, Arturo, Edoardo e Letizia, che hanno eseguito brani al pianoforte, chitarra e violoncello.

"Alla base del mio progetto - spiega Poggiali - c’è l’idea che i bambini rappresentino la semplicità e che ci possano insegnare valori importanti quali il perdono, il rispetto delle diversità, il gioco, la spontaneità e la gestione semplice dei conflitti. Integrare musica e fotografia significa valorizzare l’arte nella sua totalità, senza metro di giudizio o competizione. L’idea è che l’arte nel suo complesso possa creare un importante ponte di comunicazione, pace e inclusione sociale".

"Esporre in ospedale rappresenta per me un’occasione bellissima di crescita e di valorizzazione che purtroppo non si ha spesso all’esterno, in quanto l’arte rimane confinata entro certi ambienti già definiti o poco accessibili agli artisti locali - prosegue Poggiali -. All’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì ho incontrato responsabili, operatori e personale sanitario, che hanno accolto con positività il mio progetto e mi hanno permesso di farlo conoscere alla collettività, per questo ne sono grata".

Anche la fotografa ha eseguito, a sorpresa, qualche brano, memore della sua formazione pianistica presso il Masini e, successivamente, degli studi in Conservatorio, dove si è diplomata.All'incontro era presente la dottoressa Elena Vetri, in rappresentanza della direzione di Presidio Ospedaliero di Forlì, che ha ringraziato la fotografa e i piccoli musicisti.