Un connubio tra cibo e solidarietà: una cena a quattro mani per ricordare il professor Dino Amadori

Un connubio tra buon cibo arte cultura e ricerca. Venerdì 2 febbraio le Officine del Sale di Cervia ospiteranno una cena per ricordare il professor Dino Amadori, scomparso il 23 febbraio del 2020 all'età di 83 anni, e promuovere le iniziative dell’associazione a lui intitolata. La sera è organizzata da Alessandro Fanelli, titolare delle Officine del Sale di Cervia. Si tratta della seconda edizione di “cena a 4 mani” a sostegno dei progetti promossi dalla Associazione Dino Amadori Ets per divulgare e sensibilizzare sull’importanza del volontariato e della ricerca scientifica e del rapporto empatico tra medico e paziente: nel messaggio “tracciato” dal professore.

Nel corso della serata verrà ricordato ciò che Dino Amadori ha realizzato in Africa subsahariana, con la realizzazione del primo laboratorio di anatomia patologica con struttura per il ricovero e cura al Bugando Medical Centre a Mwanza in Tanzania. Il presidente dell’Associazione Dino Amadori, Giovanni Amadori, dialogherà con la giornalista Letizia Magnani per ricordare, aneddoti professionali e di amicizia vissuti dalla stessa con il professore Amadori. "Ringrazio Giovanni e Alessandro per questo invito, sarà bello poter ricordare assieme un grand uomo e amico come Dino Amadori, a cui tutti noi dobbiamo davvero tanto”, dice Magnani.

"Ricordo che mio padre, presso il suo Irst, ha formato il primo oncologo di tutta la Tanzania e, ciò è stato possibile grazie alla Associazione Vittorio Tison che lui ha fondato in ricordo del suo carissimo amico medico anatomo patologo di Faenza Vittorio Tison - parla l'avvocato Giovanni Amadori -. Tison era un grande medico e, ancor prima, un grande uomo attivo nel volontariato in Africa subsahariana. L’ho conosciuto molto bene nei numerosi viaggi in cui accompagnavo mio padre, sino alla sua scomparsa. Erano molto legati da un forte legame amicale e fraterno. Proprio il sentimento dell’amicizia rappresenta uno dei valori fondanti della mia vita, nei miei rapporti sociali, come era per lui. Il nostro obiettivo è quello di creare occasioni per diffondere e stimolare condotte virtuose ed emulative ricordando ciò che un uomo solo è riuscito a fare non solo in Italia, ma nel mondo”. La cena è aperta al pubblico. Per confermare la propria partecipazione e quella di familiari e amici si potrà telefonare direttamente alle Officine del Sale al numero 0544.976565.