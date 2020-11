Un convegno online per affrontare il delicato tema del "Ritiro Sociale"

Mercoledì 25 novembre dalle ore 16.30 alle ore 19.00, la Rete Adolescenza del territorio forlivese in collaborazione con i Comuni di Forlì e Forlimpopoli proporrà un Convegno in modalità online dal titolo “Il Ritiro Sociale: Il Grido Silenzioso Delle Nuove Generazioni”.

Il programma prevede l'intervento dell'Assessore Paola Casara, Politiche per l'impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione; Politiche giovanili, Servizio civile del Comune di Forlì. Seguirà la un documentario curato dall'Istituto Minotauro dal titolo : "Non per sempre. Voci di adolescenti e genitori usciti dal ritiro sociale".

Al termine interverranno: Matteo Lancini, Presidente della Fondazione "Minotauro", David Martinelli, Vice Presidente della Onlus "Tra gioco e realtà", Alessandra Prati, dell'Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena e Antonella Rogai, del Gruppo AMA Famiglie Hikikomori Romagna. Coordinerà e introdurrà Loretta Raffuzzi, dottoressa del Consultorio Giovani di Forlì e del Polo Clinico AcchiappaSogni.

Il Convegno rientra nelle azioni previste dalla progettazione presentata sul programma finalizzato della Regione Emilia Romagna “Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre adolescenti ed adolescenti”. La progettazione si pone l'obiettivo di cogliere l'opportunità offerta dai fondi regionali per arricchire la conoscenza dei servizi sul tema del ritiro sociale, potenziare e qualificare i progetti realizzati a vantaggio dei ragazzi e mettere a sistema un gruppo di lavoro permanente che possa essere punto di riferimento territoriale rispetto al tema del ritiro sociale e costituire una buona prassi lavorativa e di rete esportabile anche ad altre problematiche emergenti che possano riguardare i preadolescenti e gli adolescenti. Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi entro il 23 novembre 2020 inviando il proprio nominativo a iscrizioneeventi.fc@gmail.com