Un corso per diventare guardia ecologica volontaria: lezioni in videoconferenza

Il 4 dicembre 2020 inizia un corso gratuito per diventare Guardia Ecologica Volontaria (lezioni teoriche in videoconferenza).

"Facciamo appello a tutti coloro che desiderano un ambiente più rispettato, consapevoli che occorre l’impegno di tutti per risolvere i numerosi problemi esistenti, partecipare al corso di formazione e diventare GEV è un modo per essere più impegnati nella salvaguardia ambientale, in quanto in questa veste la legge fornisce la possibilità di essere più incisivi nel fare rispettare la normativa emanata a tale scopo, per cui iscrivetevi numerosi al corso, è sempre in aumento il bisogno di volontari per rispondere alle richieste dei cittadini e alle necessità dell’ambiente, informazioni su www.gevforli.it telefono 3201720310".

Il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì OdV è una associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato dal 30 dicembre 1993, opera nel territorio provinciale per tutelare l’ambiente facendo informazione, educazione, prevenzione e repressione come indicato nella legge Regionale n. 23 del 1989 e successive Direttive Regionali che ne regolamentano l’attività.

Il Raggruppamento è composto solo da volontari: Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GEV) e Collaboratori GEV.

"Considerato che la legge Regionale 23/89, regolamenta l’attività delle GEV e riconosce la competenza delle guardie a vigilare sui vari ambiti che riguardano il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, il Raggruppamento di Forlì si occupa in prevalenza dei seguenti: Fare educazione ambientale e sorvegliare le zone montane di maggior afflusso turistico per evitare che comportamenti incivili e imprevidenti danneggino il patrimonio naturale della nostra montagna; controllare la corretta esecuzione degli spandimenti agronomici; vigilare sulle aree a rischio abbandono rifiuti e sul corretto smaltimento dei rifiuti urbani in convenzione con i Comuni del territorio; censimenti della flora e della fauna in aree ad alto interesse naturalistico; censimento e sorveglianza sugli alberi monumentali; sorveglianza nelle aree verdi Comunali; monitoraggio zanzara tigre in collaborazione con il Comune di Forlì; educazione ambientale presso il CEAS e presso le scuole del territorio".

Alle GEV è affidata la gestione del Centro di Educazione Alla Sostenibilità CEAS “la Cócla” di Via Andrelini n°59, dove si occupano della manutenzione del parco-giardino annesso e dell’apertura del Centro per fornire informazioni e documentazione sull’ambiente, alle scuole ed alla cittadinanza. A tale scopo partecipano anche alle attività di educazione ambientale nelle scuole promosse dal Comune di Forlì, raccolte nel catalogo MAUSE nel quale per l’anno scolastico 2020/2021 ci sono anche 15 laboratori proposti e organizzati dalle GEV.

Il Raggruppamento GEV di Forlì fa parte della FEDERGEV Emilia-Romagna, che riunisce quasi tutti i Raggruppamenti GEV della regione ed è inserita nell’elenco della Protezione Civile fra le associazioni di secondo livello che vengono contattate in caso di necessità, i suoi volontari da molti anni intervengono nelle principali calamità di interesse nazionale, regionale e locale. Le GEV partecipano anche ad esercitazioni di Protezione Civile e alle iniziative provinciali per l’avvistamento degli incendi boschivi. Nel periodo di maggior rischio, una squadra addestrata è pronta H24 ad intervenire per la repressione e bonifica degli incendi boschivi e di soccorso in caso di calamità, secondo i turni organizzati dal Coordinamento di Protezione Civile di Forlì-Cesena di cui anche il Raggruppamento fa parte.