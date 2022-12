Un dolce gesto di cuore la vigilia di Natale per la Caritas

E' un gesto di cuore quello fatto la vigilia di Natale da Giada Piraccini, de "I Nani di Giada", Massimo Piraccini e Lorella Rossi di Chef Service di Villagrappa in via Del Braldo, azienda di prodotti biologici del territorio. Al termine di un evento che si è svolto nell'area di via Mazzacavallo 2 di Forlì, Giada, Massimo e Lorella hanno deciso di devolvere quanto rimasto alla Caritas per fare passare anche ai più bisognosi una dolce vigilia di Natale. Tra i doni consegnati cioccolata calda, girelle alla marmellata e cioccolato e crostate alla frutta.