Un dono per le pazienti che lottano contro i tumori: ecco la "Pink box" del sorriso

Sbarca nelle farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli il progetto “Oltre lo specchio” a favore delle pazienti oncologiche. Si tratta di un'iniziativa nata a Salerno per volontà di Teresa Giordano per dare un aiuto morale a chi sta lottando contro forme di tumori, e che si è rapidamente diffusa in tutt'Italia. In cosa consiste l'iniziativa? Semplice: all'esterno delle farmacie ci sarà una pink box dove verranno raccolti i prodotti donati dai clienti. "I prodotti verranno prima scelti accuratamente dal personale del negozio, per poi essere consegnati alle pazienti oncologiche direttamente in day hospital o nella sede a Forlimpopoli dell'associazione Prevenzione Donna", spiega la segretaria provinciale dell'associazione, Manuela Susanna.