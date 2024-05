Un'emozione speciale per gli studenti delle medie di Bertinoro: visita da Papa Francesco

Gli studenti di 2°C e 3°D delle medie di Bertinoro e di Santa Maria Nuova Spallicci, accompagnati dai loro insegnanti e da una rappresentanza dell’amministrazione comunale hanno partecipato a Roma alla giornata organizzata dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, assieme alla rete delle Università ed altri enti che promuovono la cultura della pace. I ragazzi hanno ascoltato le parole di Papa Francesco assieme agli altri 6mila studenti di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia. Il Santo Padre ha ricordato l’importanza della pace e della cura, e di quanto siano indispensabili l’una per l’altra.

"Questo progetto è rivolto ai costruttori e alle costruttrici di Pace del futuro, con attività ed iniziative che coinvolgono da diversi anni scuole, università ed associazioni sui temi della pace, della solidarietà, della cittadinanza inclusiva e sulla cura delle persone e della terra. Già nel 2022 la scuola primaria di Fratta Terme aveva partecipato all’incontro con il Papa - viene spiegato dall'amministrazione comunale -. Bertinoro è città per la pace non solo per la sua tradizione di ospitalità e accoglienza legate alla colonna degli anelli, ma anche per la presenza del museo interreligioso, un unicum in Europa, per i progetti portati avanti dalle scuole e per la Marcia della Pace, prevista per il prossimo 6 ottobre, di cui Bertinoro è meta finale".

Il Comune di Bertinoro ringrazia l'Istituto Comprensivo per aver "accolto con entusiasmo questa iniziativa e tutti gli studenti che sono stati attenti e partecipi per tutto il corso dell'evento. Si vuole proseguire su questa strada, per costruire una generazione consapevole attenta ai temi della pace e dell'inclusione".