Un' Epifania all'insegna della solidarietà per i membri del Circolo Aurora

E' stata un' Epifania all'insegna anche dell'ascolto quella trascorsa a Palazzo Albicini, sede del Circolo Aurora (Corso Garibaldi N. 80) che ha deciso di devolvere, attraverso una raccolta interna ai soci, alcuni pacchi contenenti beni di prima necessità alla Caritas del Centro Storico, attivo sul territorio per aiutare le famiglie in difficoltà. La consegna, un momento di riflessione all'interno di un pomeriggio dedicato alla tradizionale tombola per famiglie, ha visto la presenza di Franca Camorani, volontaria del Centro di Ascolto Caritas, e di Don Nino Nicotra, parroco di tutto il centro storico di Forlì (con le parrocchie di S.Mercuriale, Santa Lucia, S. Biagio, Sant'Antonio Abate, in Ravaldino, la Cattedrale, S. Trinità e S.Maria in Schiavonia).

Proprio Don Nicotra, nel ringraziare i soci del circolo che hanno voluto contribuire all'iniziativa, ha ricordato i bisogni di chi, troppo spesso per i rincari della crisi attuale, per mancanza di lavoro, uno stipendio o una pensione inadeguati, anche per la necessità di mantenere una famiglia numerosa, si trova ormai in situazione di povertà.

Ancora una volta, dopo i recenti incontri su temi di attualità come la Banca Regionale della Cute che ha ospitato alcuni medici del Centro Ustioni dell' Ospedale Bufalini di Cesena o l'incontro manifesto sulla legalità, promosso con il patrocinio morale della Fondazione Falcone e l'importante presenza del suo Curatore Generale Alessandro De Lisi, il Circolo Aurora si apre alla cittadinanza per un nuovo momento di riflessione, attraverso un piccolo ma significato gesto di solidarietà.