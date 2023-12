Un esempio di integrazione e formazione: a Schiavonia ecco il laboratorio di cucito "A...mano"

Un esempio concreto di integrazione e formazione. Si tratta del laboratorio di cucito “A...mano”, promosso dalla Caritas diocesana e dal Centro di Aiuto alla vita. L'iniziativa è stata presentata al termine della messa di domenica a Schiavonia. L’intento, come spiega il parroco don Nino Nicotra è “ricucire il tessuto esistenziale lacerato” unendo più bisogni: la convivenza e la conoscenza tra chi vive nel centro storico e chi viene da paesi lontani attraverso il lavoro, lo stare insieme e la trasmissione di competenze. L’inizio ufficiale degli incontri sarà il 12 gennaio e si terranno a scansione settimanale: a dire il vero “l’esperienza è già partita, le signore si sono già messe in gioco creando oggetti artigianali”. A ridosso della primavera, presumibilmente per l’8 marzo, è prevista un’inaugurazione vera e propria.

Inizialmente rivolto alle profughe ucraine, in seguito alla donazione di una cospicua quantità di pellami e tessuti il laboratorio si è a via a via esteso a donne di altre nazionalità provenienti dal Centro di Aiuto alla Vita o dalla Caritas. La sede del laboratorio è una sala adiacente alla chiesa di Santa Maria in Schiavonia, per anni inutilizzata e opportunamente recuperata: su un ampio tavolo centrale si vedono sei macchine da cucire mentre sono in bella vista i lavori prodotti nei giorni scorsi.

Così il saper fare di chi viene da lontano si coniuga con la manualità tradizionale delle donne di Schiavonia: uncinetto, tombolo e altre tecniche. La prospettiva è decisamente concreta, c’è pure l’introduzione al lavoro grazie ai contatti con un’importante azienda del settore del mobile imbottito, ciò favorisce l'accesso e la frequenza a corsi di formazione.