Un'esperienza di vita con gli animali da latte e i pastori: l'opportunità al parco delle Foreste casentinesi

Nuove esperienza tutte da vivere nel parco delle Foreste casentinesi, al fianco di greggi e mandrie. L'iniziativa, aperta a tutti i volontari da 18 a 45 anni, rientra nell'ambito del progetto "Pasturs", che si inserisce in una rete formata da sei realtà - in Italia, Austria e Germania - e offre a volontari di un’età compresa tra 18 e 45 anni una possibilità di condivisione della vita immersa nella natura con gli animali da latte. Dal 2022 sotto il network "Pasturs" opereranno diversi progetti in Italia e all’estero, sull’arco alpino, accomunati dalla volontà di confrontarsi e rafforzarsi a vicenda (Alpi Orobie bergamasche, Parco del Mont Avic, Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Lifestockprotect in Trentino Alto adige - Tirolo - Baviera). La rete vede in partenariato, tra gli altri, Wwf Italia e si sviluppa con la collaborazione della Regione Lombardia, nell’ambito del progetto Life “Wolf Alps EU”.

Il coinvolgimento dei volontari nasce con l'auspicio di riuscire a promuovere un dialogo costruttivo tra realtà potenzialmente ostili. Si prefigge di supportare il lavoro di aziende zootecniche virtuose e incentivare l’utilizzo di misure di tutela dai danni dei grandi predatori. "Far avvicinare per elaborare soluzioni condivise i due mondi dell'allevamento e della conservazione - che rappresentano entrambi contemporaneamente esigenze di sostentamento e tutela della natura - riduce le difficoltà e smussa i conflitti - spiega Luca Santini, presidente del Parco nazionale -. Anche i predatori sono una componente preziosa della storia e della cultura dei territori e rappresentano una parte importante degli ecosistemi in cui sono presenti. Allo stesso tempo il fatto che questi luoghi siano presidiati attraverso attività remunerative, a salvaguardia della loro della biodiversità, porta vantaggi a tutti".

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, che ha già sperimentato questa modalità di volontariato nel 2021, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la cooperativa Eliante al fine di unirsi a Pasturs e sviluppare questo progetto in condivisione. Iniziare una attività di volontariato nelle aziende agricole zootecniche in Regioni e realtà di allevamento diverse rende possibile elaborare strategie condivise vincenti. Inoltre socializzare esperienze per comprendere meglio il mondo pastorale, stringere amicizie e legami che vanno oltre il rapporto tra volontario e azienda agricola, sono parte dei risultati che si ottengono da questi percorsi di condivisione. La natura fa da sfondo al mondo pastorale più antico, quello vissuto sulle praterie. Le iscrizioni a Pasturs sono aperte dal 4 aprile al 15 maggio. Il progetto sarà coordinato dall’associazione difesAttiva, incaricata dall’Ente Parco, e si svolgerà in una delle aziende nell’area protetta dal primo giugno al 30 settembre. Tutte le informazioni e i moduli da compilare sono scaricabili dal link: https://www.parcoforestecasentinesi.it//it/attivita/il-progetto-pasturs