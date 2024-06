Un'esperienza di volontariato e divertimento: tornano i campi estivi della Caritas

Ci sono ancora alcuni posti liberi per le proposte estive di servizio e animazione promosse dalla Caritas diocesana, in collaborazione con il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Dall’1 al 5 e dall’8 al 12 luglio dalle 8,30 alle 12,30 per i ragazzi dai 14 ai 16 anni si propone il campo "Join up!". La giornata inizia con un momento di formazione e di confronto, per poi lasciare spazio al lavoro in Emporio della solidarietà o al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.

Per i ragazzi dai 16 ai 19 invece la Caritas propone Il campo Shalom che si svolgerà dal 16 al 22 giugno e come ogni anno, darà la possibilità a ragazzi e ragazze di sperimentarsi nel servizio e nella condivisione, aiutando i volontari della Caritas diocesana e del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e i partecipanti alloggeranno nei locali del Seminario diocesano. Per informazioni si può contattare il numero 3801777197 o mail serviziogiovani@caritas-forli.it