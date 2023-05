Un'esperienza unica per i bimbi della 5°B della "Alighieri": una notte fra opere d’arte, esperimenti e racconti

Una notte su morbidi lettoni fra opere d’arte, esperimenti e racconti. E' l'esperienza che si preparano a venerdì sera gli studenti della 5°B della "Dante Alighieri alla Fondazione Dino Zoli, accompagnati dalle insegnanti Elisabetta Ghirelli, Camilla Pezzi e Valentina Zaghini. Saranno presenti ai saluti anche Anna Starnini (Dirigente), Ermanna Zoli (storica coordinatrice del “6^ circolo”), Barbara Biondi (ufficio didattica) e Annalisa Maroni (insegnante). Per l'occasione verrà costruito un percorso interamente a misura di bambino, con lettura ad hoc delle opere, laboratori d’arte e sogni condivisi.

L’appuntamento sarà alle 20 per la visita alla mostra “Se ci fosse luce sarebbe bellissimo” di Elena Bellantoni, guidati da Nadia Stefanel (direttrice della Fondazione), Monica Zoli (Socia Dino Zoli Group) e Cristina Guardigli (Fondazione Dino Zoli). Un viaggio attraverso la mostra di Elena Bellantoni con la visione del video realizzato durante la residenza dell’artista presso la Dino Zoli Textile.

A seguire, si terrà il laboratorio “L’immagine che abito” per avvicinare gli alunni alla pratica di arte relazionale che è stata messa in pratica anche da Bellantoni all’inizio della residenza per creare un rapporto diretto con i dipendenti e raccontare i confini spaziali del proprio corpo grazie all’utilizzo di colori e parole. Dopo una notte di riposo l’esperienza si concluderà la mattina dopo con una colazione ad arte, offerta da Dino Zoli Group. L’evento sarà a porte chiuse.