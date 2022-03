Un'estate da vivere all'Arena San Domenico, si costruisce il cartellone di eventi: si avvicina la scadenza del bando

Il 15 marzo prossimo scade il termine per presentare manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla III°Edizione della Rassegna “Arena San Domenico Estate 2022" di eventi e spettacoli che si svolgeranno all'Arena San Domenico da giugno a settembre. "Per costruire il cartellone di eventi, manifestazioni e spettacoli in scena nei prossimi mesi nella cornice dell’Arena, abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse con lo spirito di coinvolgere le associazioni e gli enti culturali non solo della città di Forlì, ma di tutto territorio", afferma l'assessore alla cultura Valerio Melandri.

"L’Arena - conclude Melandri - è uno spazio unico nel cuore del nostro centro, dotato di allestimenti e strutture all’avanguardia e inserito in un contesto scenico emozionante e di assoluto impatto. La pubblicazione di questo avviso rappresenta un’occasione irripetibile per il mondo dell’arte, della musica, degli spettacoli e della cultura. Fornendo la cornice scenica dell’Arena, offriamo alle associazioni un contesto di assoluto pregio per esibirsi e condividere con la città momenti di divertimento, musica, cultura ed intrattenimento".

Per consultare l’avviso è possibile consultare il sito internet https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=16252. Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo mail: eventiculturali@comune.forli.fc.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura Turismo e Legalità - Unità Eventi e Turismo inviando una mail a eventiculturali@comune.forli.fc.it oppure contattando telefonicamente il numero 0543 712627.