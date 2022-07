Un'estate in musica: a Forlì le MasterClass della Scuola Italiana d’Archi

Da alcuni giorni nella sede dell’Istituto Musicale Angelo Masini sono iniziate a Forlì le MasterClass della Scuola Italiana d’Archi, che continueranno fino al 7 agosto e che coinvolgeranno alcune decine di giovani musicisti - spesso con le famiglie - provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Istituto Masini e dell’amministrazione comunale, ha lo scopo di accreditare sempre più la città di Forlì come centro artistico, culturale e musicale nella nostra regione. Inoltre, anche le strutture alberghiere e di ristorazione di Forlì avranno sicuramente un vantaggio dalla presenza di molte persone in un periodo solitamente “morto”.

La Scuola Italiana d’Archi è diretta da Stefano Pagliani, per anni carismatico primo violino nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed oggi affermato solista ed appassionato docente. Accanto a lui il “Gotha” dei docenti di strumenti ad arco: Ilya Grubert, Marco Fornaciari (violino), Augusto Vismara (viola), Andrea Nannoni (violoncello) e il romagnolo Alessandro Serra (contrabbasso). Il corso è diviso in due parti: dal 23 al 31 luglio per gli allievi più piccoli, e dall’1 al 7 agosto per quelli più esperti e maturi.

“La formula vincente - dice Stefano Pagliani - è l’idea di coinvolgere gli studenti in un percorso che va oltre la lezione singola della MasterClass. La direzione artistica, infatti, propone ai ragazzi la possibilità di seguire un corso specializzante a seconda del repertorio e del proprio livello, coinvolgendoli nell'ascolto prezioso delle lezioni dei propri colleghi di studio, spingendoli a confrontarsi con grandi maestri e inserendoli in compagini cameristiche. Le lezioni saranno aperte a tutti gli studenti dell’Istituto Masini e presenteremo alla città alcuni concerti sia nella Sala Sangiorgi che nell’Arena San Domenico".

"Fra questi appuntamenti voglio segnalare la serata del 30 luglio alle 21 all’Istituto Masini con i solisti e l’Orchestra Junior; il concerto del 6 agosto alle 18 sempre nell’Istituto Masini con un programma dedicato a Rossini e la serata finale con l’Orchestra Senior il giorno 7 agosto alle 21 all’Arena San Domenico - conclude -. Altri concerti avranno luogo a Tredozio, Ravenna, Cotignola e Cervia. Mi sembra che la città di Forlì stia accogliendo con grande attenzione le nostre attività e in particolare voglio ringraziare la professoressa Federica Bacchi, l'Istituto Salesiani Orselli, Foresteria Universitaria, Hotel Lory, Locanda Petite, Romagna B&B, Ristorante La Sosta, La Posada, che ci hanno aiutato per rendere possibile l’ospitalità di tutti i nostri musicisti e delle loro famiglie".