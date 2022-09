Un'estate in musica, il concerto di Alice e Carlo Guaitoli chiude la terza edizione de "L’Arte è Vita": "Bilancio più che positivo"

E' tempo di tirare le somme per la terza edizione della rassegna musicale "L’Arte è Vita", organizzata da ForlìMusica. Per gli organizzatori il "bilancio è più che positivo". L’edizione 2022 ha visto sei spettacoli, divisi tra Arena San Domenico, Fabbrica delle Candele e culminati con l’indimenticabile concerto di Alice e Carlo Guaitoli in un Teatro Diego Fabbri tutto esaurito. La collaborazione con il Liceo Musicale “A. Canova” ha portato inoltre alla realizzazione di uno straordinario percorso di formazione artistica che ha coinvolto 100 giovani studenti di musica, i loro professori, e alcuni degli artisti protagonisti della rassegna.

Nel complesso sono quindi oltre 150 i musicisti coinvolti, per un’edizione - viene evidenziato - "che ha visto un sensibile aumento di pubblico rispetto all’edizione precedente (+55% la frequenza media ai concerti). Tutto ciò ha garantito lavoro per i musicisti dell’Orchestra Bruno Maderna, dal 1996 fiore all’occhiello di Forlì, alle strutture ricettive della città e alle tante professionalità che, con il loro lavoro dietro le quinte, rendono possibile la magia dello spettacolo dal vivo".

Conclusa l’estate, ForlìMusica è già al lavoro "per portare nella nostra città il meglio della musica dal vivo e innovativi progetti artistici pensati appositamente per Forlì, forti dell’ottenimento dei contributi triennali del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e della Regione Emilia Romagna, del sostegno del programma europeo Europa Creativa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì".