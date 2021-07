Un'estate sui pedali per i trekker Barbara e Moreno: da Roma a Brindisi lungo la "Regina Viaria"

Dopo i due lunghi cammini a piedi degli anni scorsi, il Coast to Coast da Ancona a Orbetello e il Cammino nelle Terre Mutate da Fabriano a L’Aquila, quest’anno la coppia, Barbara Taglioni, 60 anni grafologa, originaria di Verbania, residente a Forlì e Moreno Diana 65 anni, odontotecnico, fotografo, forlivese doc, ha scelto questa estate di avventurarsi in una nuova “impresa”: circa 650 chilometri in bici da Roma a Brindisi alla ricerca di una strada, un monumento, un bene dimenticato lungo un percorso denso di storia e cultura denominato Regina Viaria o più comunemente Appia Antica, che si snoda attraverso i secoli: con i suoi 2300 anni di storia.

La Via Appi, costruita tra il 312 e il 244 a.C., era una strada romana che collegava Roma a Brindisi, porto tra i più importanti dell'Italia antica, da cui avevano origine le rotte commerciali con la Grecia e l'Oriente. Considerata dai romani la Regina delle strade è universalmente ritenuta una delle più grandi opere di ingegneria civile del mondo antico. La coppia partirà da Forlì il 31 luglio per iniziare a pedalare dal Campidoglio, nel cuore di Roma e in circa 20 giorni raggiungerà Brindisi lungo un tracciato che si svolge attraverso un glorioso passato in uno scenario idilliaco toccando tra gli altri Genzano, Terracina, Mondragone, Capua, Caserta, Benevento, Lacedonia, Venosa, Gravina di Puglia, Taranto e Brindisi.

"L’obiettivo è quello di rimanere il più fedeli possibile all’antico tracciato su basolato rimasto, visitando e ammirando i tanti monumenti, soprattutto sepolcri monumentali, segni di un passato illustre e affascinante, ancora ben visibili tra le rovine che si affacciano ai bordi della strada dell’antica Roma, la cui arte e architettura hanno decorato e impreziosito la nostra bella Italia", raccontano Moreno e Barbara.