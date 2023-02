"Un fiore per il mondo", la mostra fotografica di Evelyn Poggiali ospitata nel padiglione centrale del "Morgagni-Pierantoni"

La mostra fotografica "Un fiore per il mondo", progetto sociale che nasce dall’idea della fotografa forlivese Evelyn Poggiali, in arte Evelyn photovision, sul tema della pace e dell’inclusione sociale, trova ora spazio, per circa un mese, nell’atrio centrale del Padiglione Morgagni dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" dopo esser stata presentata al San Domenico di Forlì in occasione della Settimana del Buon vivere ed accolta negli spazi della Pediatria del nosocomio forlivese.

La scelta di collocare l’esposizione vicino al pianoforte non è stata casuale: la fotografa, diplomata in Pianoforte, riconosce qualsiasi forma artistica come un linguaggio universale, partecipativo e inclusivo. La presentazione del progetto, a cura della Poggiali, riconosciuto da Save The children Italia, si terrà nell’ atrio del Morgagni entro la metà di marzo, con la partecipazione dei bimbi dell’Istituto musicale “Angelo Masini” di Forlì, a sostegno del dialogo sulla pace.

“Portare colore, armonia e cultura all’interno dei luoghi ospedalieri è di fondamentale importanza - sostiene Poggiali -. Significa creare uno spazio ricreativo per i degenti, uno stimolo per gli operatori ospedalieri, un dialogo e uno scambio con la comunità. Significa concepire l’ospedale non solo come luogo di cura ma come luogo di inclusione”. Al progetto hanno partecipato venti bimbi italiani e di etnia mista dai due agli 11 anni, fra cui bimbi dal Montenegro, dall’Ucraina, dal Ghana, bimbi italo asiatici e un bimbo con sindrome di Down.

“Le foto del progetto – spiega la fotografa - hanno un unico comune denominatore, un fiore di carta colorato in mano disegnato da me. Ciascun fiore all’interno esprime che cosa sia la pace vista come responsabilità, solidarietà, comunicazione, perdono, amicizia e coraggio.Il fiore rappresenta per me la semplicità perché i bimbi sono in grado di insegnare agli adulti come affrontare in modo semplice e genuino il perdono, il confronto e l’amore .Il progetto si è arricchito di interviste video grazie alla collaborazione di professionisti del territorio, per dare voce a ciascun bimbo al tema della pace e della guerra. Alla domanda “perché gli adulti fanno la guerra?”, il silenzio di quasi tutti i bambini ha espresso appieno quanto alcune dinamiche di conflitto siano proprie dei “grandi” e del tutto incomprensibili ai più piccoli".

“Portare negli ospedali il mio progetto – conclude - significa per me riconoscere il valore sociale e umano dell’arte, che non deve rimanere separato dalla comunità scientifica e di cura ma esserne parte integrante. L’arte mi ha aiutata spesso ad affrontare certe situazioni difficili e istruire i bimbi e gli adulti all’arte, alla fotografia, alla musicoterapia, significa dare una possibilità di affrontare al meglio e con maggiori risorse la propria vita”. La fotografa vuole lasciare un messaggio alla comunità attraverso lo sguardo dei bambini.