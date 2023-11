Un futuro nel settore della musica: a Forlì arriva il nuovo corso di "tecnico del suono"

La musica è arte, cultura, comunicazione ed emozioni ma è anche un settore in continua evoluzione e crescita, che offre molte opportunità di lavoro e sviluppo professionale. “Investire oggi nella formazione del settore dello spettacolo dal vivo è un'opportunità imperdibile - sostiene Luca Medri, fondatore e direttore didattico di Cosascuola Music Academy -. L’Emilia-Romagna è una Regione leader in questo settore, con 377 sedi attive per gli spettacoli dal vivo e numerosi enti, istituzioni e manifestazioni di rilievo internazionale. Questo crea un terreno fertile per l'innovazione e la sperimentazione, sia dal punto di vista artistico che organizzativo”.

Il corso di “Tecnico del Suono” offre un’accurata formazione teorico-pratica che permette di entrare in contatto con le principali aziende di service audio-luci della Regione Emilia-Romagna. Il corso si suddivide in due moduli: uno teorico e uno pratico. Ul primo modulo comprende 28 ore di lezioni d'aula presso la sede principale di Cosascuola Music Academy in Viale F.lli Spazzoli 51, in cui verranno affrontati diversi temi come fisica acustica, psicoacustica, storia dei generi musicali, sistemi di ripresa e riproduzione, microfoni, mixer e tante altre materie utili per crescita professionale dei partecipanti. Le lezioni si terranno dalle 19.30 alle 21.30 Il secondo modulo comprende 40 ore di tirocinio formativo al Naima Club di Forlì in Via Somalia 2, in cui gli allievi metteranno in pratica le conoscenze apprese in aula partecipando alla gestione dell'audio di 5 grandi eventi musicali dal vivo.

A condurre il corso saranno due tecnici del suono esperti e qualificati: Nicola Ballelli e Denis Vagnini. Ballelli, il titolare dell'azienda di service Stenik Audio, ha lavorato in Rai, nei principali teatri italiani e nei grandi happening all'aperto collaborando con alcuni tra i migliori musicisti e cantanti italiani. Vagnini, diplomato presso Cosascuola Music Academy ha lavorato con musicisti e cantanti del panorama discografico italiano. Per garantire una formazione di qualità e un’attenzione personalizzata ad ogni allievo il corso è a numero chiuso e le iscrizioni scadono sabato 11 novembre. Per candidarsi bisogna inviare una mail a info@cosascuola.it, oppure un messaggio al 3474669855 o chiamare allo 0543.818173. Gli aspiranti tecnici del suono verranno ricontattati per un semplice colloquio motivazionale. Per qualsiasi informazione o consultare il programma del corso www.cosascuola.it